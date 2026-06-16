Cor Sport – Orso e il rinnovo: Saputo aspetta il sì

Per il quotidiano è braccio di ferro tra Orsolini e il Bologna, il giocatore chiede un altro sforzo alla società per restare. Il Bologna ritiene invece di aver offerto un contratto top a condizioni economiche da top player della squadra e un ulteriore rilancio è escluso, adesso è tutto nelle mani del giocatore. Saputo aspetta il sì. La decisione è tutta del giocatore: andare via o restare da bandiera del Bologna. La piazza avrebbe bisogno di chiarezza, sostiene Claudio Beneforti, e tocca a Orsolini esporsi dopo che ha commentato sui social un articolo che lo riguarda. 'Ebbene, gli chiediamo di regalarcene un altro, ma questa volta per fare chiarezza. Soprattutto per la gente di Bologna' scrive il collega.