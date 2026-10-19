Come evidenziato anche dal Corriere dello Sport, i rossoblù avranno a che fare con un calendario tutt'altro che semplice con una sola partita in casa su quattro, quella contro il Monza di Juric.

Il Bologna e Palladino si apprestano dunque a lasciare con frequenza il Dall'Ara, che come riferisce anche Stefano Brunetti, fino ad ora non è stato sicuramente un valore aggiunto se si guardano i numeri. Alla sfida complessa, visto lo stato di forma degli avversari, come quella in terra sarda contro il Cagliari, segue la più difficile, sulla carta, a San Siro in casa del Milan, fino ad arrivare a alla gara tra le mura amiche contro il Monza, in una cornice che si spera non avvicini il pubblico all'avvicendamento con Halloween. Tale poker è destinato a concludersi in quel di Parma con la sfida contro i crociati. Un calendario che chiama fortemente il Bologna alla vittoria, che se con l'Inter era quasi impossibile viste le prossime, si auspica ora quanto più che necessaria, cercando anche di regalare finalmente qualche gioia dinanzi al proprio pubblico.