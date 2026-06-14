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Cor Sport – Odgaard e Cambiaghi bloccati

Odgaard e Cambiaghi bloccati: piacciono a Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

'Sia Nicolò Cambiaghi che Jens Odgaard rientrano nei piani di Domenico Tedesco. Al nuovo allenatore del Bologna piacciono entrambi' scrive Dario Cervellati sul Cor Sport.

Il quotidiano affronta oggi il tema degli attaccanti esterni. Cambiaghi piace a Tedesco ma è uomo mercato, perché lo cerca il Besiktas in Turchia, per idea di Italiano, e il Como in Italia, a caccia di giocatori di formazione italiana per via delle liste Uefa. Il Bologna, però, non vuole farlo partire facilmente e avrebbe posto una valutazione alta di 30 milioni di euro. La cessione sembra possibile solo a fronte di una offerta irrinunciabile. Con Jens Odgaard, invece, ci sarà un confronto con il neo allenatore per capire in quale ruolo si può sentire maggiormente a suo agio. Anche in questo caso, una sua cessione sembra ipotizzabile solo a fronte di una offerta importante.

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