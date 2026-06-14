Cor Sport – Odgaard e Cambiaghi bloccati

Il quotidiano affronta oggi il tema degli attaccanti esterni. Cambiaghi piace a Tedesco ma è uomo mercato, perché lo cerca il Besiktas in Turchia, per idea di Italiano, e il Como in Italia, a caccia di giocatori di formazione italiana per via delle liste Uefa. Il Bologna, però, non vuole farlo partire facilmente e avrebbe posto una valutazione alta di 30 milioni di euro. La cessione sembra possibile solo a fronte di una offerta irrinunciabile. Con Jens Odgaard, invece, ci sarà un confronto con il neo allenatore per capire in quale ruolo si può sentire maggiormente a suo agio. Anche in questo caso, una sua cessione sembra ipotizzabile solo a fronte di una offerta importante.