Juan Miranda ha alzato i ritmi e il nuovo ruolo disegnato da Palladino è stato una grande idea. La chiave è l'esterno sinistro, scrive il Corriere dello Sport, nel 3-4-2-1 Juan ha trovato ritmo e qualità sulla fascia e forse il tecnico ha trovato per lui la posizione più giusta e naturale.

Il gioco di Palla si sposa a perfezione con le caratteristiche di Miranda, uomo di fascia di spinta, cross e qualità. Nelle pagine interne il quotidiano scrive 'è tornato Mirandinho': dopo un avvio di luci e ombre lo spagnolo ha alzato la qualità. E' il motore del Bologna e da esterno alto è più efficace, in più con Cambiaghi ha trovato una grande alchimia nella fase offensiva del Bologna che a sinistra sfonda con grande facilità. La sua specialità, inoltre, è l'assist. Da quando veste la maglia del Bologna ne ha serviti addirittura 18.