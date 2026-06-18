Il Bologna lavora sul centrocampo che oggi rappresenta una priorità. Si cerca ancora il sì di Freuler al rinnovo di contratto, ma nel frattempo si sonda il mercato e il nome che torna in auge è quello di Fabio Miretti della Juventus.

'Uno dalla Juve' è il titolo del Corriere dello Sport Stadio, per Miretti è scatto del Bologna, ma Carnevali chiede 15 milioni di euro e per il Bologna sono tanti. 22 anni, Miretti ha fatto due gol e due assist nella scorsa stagione e per Luciano Spalletti è sacrificabile, i rossoblù ci pensano. Su Miretti c'è però anche la Fiorentina di Paratici: è derby dell'Appennino. Restano in lista anche i giovani dall'estero come De Vlieger e Delorge per effettuare un investimento di qualità e futuribile. 'È dal reparto di centrocampo che si costruiscono equilibri, gioco e ambizioni. Per questo il Bologna sta sondando con grande attenzione il mercato alla ricerca di corsa, qualità e idee' scrive oggi Dario Cervellati.