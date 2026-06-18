I rossoblù seguono il mediano bianconero: costa 15 milioni
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Il Bologna lavora sul centrocampo che oggi rappresenta una priorità. Si cerca ancora il sì di Freuler al rinnovo di contratto, ma nel frattempo si sonda il mercato e il nome che torna in auge è quello di Fabio Miretti della Juventus.
'Uno dalla Juve' è il titolo del Corriere dello Sport Stadio, per Miretti è scatto del Bologna, ma Carnevali chiede 15 milioni di euro e per il Bologna sono tanti. 22 anni, Miretti ha fatto due gol e due assist nella scorsa stagione e per Luciano Spalletti è sacrificabile, i rossoblù ci pensano. Su Miretti c'è però anche la Fiorentina di Paratici: è derby dell'Appennino. Restano in lista anche i giovani dall'estero come De Vlieger e Delorge per effettuare un investimento di qualità e futuribile. 'È dal reparto di centrocampo che si costruiscono equilibri, gioco e ambizioni. Per questo il Bologna sta sondando con grande attenzione il mercato alla ricerca di corsa, qualità e idee' scrive oggi Dario Cervellati.
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