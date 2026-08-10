Il Bologna fa ancora fatica, ma non c'è preoccupazione a Casteldebole
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le amichevoli prestagionali hanno mostrato un Bologna che ancora deve assimilare buona parte delle idee calcistiche di Domenico Tedesco. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sono due i motivi di queste difficoltà: il cambio drastico di filosofia di gioco, che prevede ora uno sviluppo centrale e non più laterale, e un centrocampo che ancora non gira come dovrebbe, perchè non ha ancora pienamente assimilato le idee del nuovo tecnico.
"A Casteldebole ci sono consapevolezza e convinzioni che quello che sta accadendo faccia parte del processo di crescita. Poi è vero che trovano spazio anche alcune dosi di preoccupazioni, aspettandosi che a questo punto il Bologna fosse più avanti sul piano del gioco", scrive il quotidiano. Tradotto: le difficoltà ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, ma non c'è preoccupazione perchè rientra tutto in un meccanismo di assimilazione delle idee che è ancora agli inizi. Ci penserà poi anche il mercato a sistemare qualche falla. Basta solo avere pazienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA