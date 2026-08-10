Le amichevoli prestagionali hanno mostrato un Bologna che ancora deve assimilare buona parte delle idee calcistiche di Domenico Tedesco. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sono due i motivi di queste difficoltà: il cambio drastico di filosofia di gioco, che prevede ora uno sviluppo centrale e non più laterale, e un centrocampo che ancora non gira come dovrebbe, perchè non ha ancora pienamente assimilato le idee del nuovo tecnico.

"A Casteldebole ci sono consapevolezza e convinzioni che quello che sta accadendo faccia parte del processo di crescita. Poi è vero che trovano spazio anche alcune dosi di preoccupazioni, aspettandosi che a questo punto il Bologna fosse più avanti sul piano del gioco", scrive il quotidiano. Tradotto: le difficoltà ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, ma non c'è preoccupazione perchè rientra tutto in un meccanismo di assimilazione delle idee che è ancora agli inizi. Ci penserà poi anche il mercato a sistemare qualche falla. Basta solo avere pazienza.