Potrebbe essere Juan David Cabal a raccogliere l'eredità di Jhon Lucumi nella difesa del Bologna. Un nome che Giovanni Sartori conosce bene e che aveva già messo nel mirino ai tempi del Verona, e che ora torna di moda proprio nell'ottica del possibile trasferimento del colombiano alla Juventus. La duttilità di Cabal, che può giocare anche da laterale mancino, farebbe al caso del Bologna.

Che però ha posto una condizione fondamentale: l'eventuale arrivo del classe 2001 sarebbe gradito, ma soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto, nessun obbligo e nessun trasferimento a titolo definitivo insomma. "Ora il Bologna deve soprattutto aspettare i tempi dei bianconeri e capire come si svilupperà la situazione", segnala il Corriere dello Sport. Resta comunque la prima scelta per la difesa, almeno in questo momento.