Il Bologna continua a puntare tutto su Roberto Piccoli per l'attacco. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma la trattativa è ben avviata e i presupposti per chiudere ci sono tutti. La Fiorentina parte da una valutazione di 19-20 milioni di euro, mentre il Bologna non intende spingersi oltre quota 16-17. Un gap di circa 3 milioni di euro, che in qualche modo andrà colmato.

Quanto alla formula, i rossoblù hanno di fatto accettato le condizioni poste dalla viola. "Dall'idea iniziale di un prestito con diritto di riscatto si è passati all'obbligo, fino ad arrivare alla disponibilità per un trasferimento a titolo definitivo. Un'apertura importante, alla quale ora dovrà corrispondere un passo avanti della Fiorentina sul piano economico", scrive il Corriere dello Sport di oggi. Sul tavolo c'è anche la possibilità di inserire bonus legati ai risultati e ad un'eventuale qualificazione europea del Bologna. Mentre Piccoli, dal canto suo, ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione.