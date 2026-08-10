Una punta va, un'altra arriva. Partiamo da quella che arriva, o meglio che dovrebbe arrivare: Roberto Piccoli. Le cifre le abbiamo dette, le ribadisce anche Il Resto del Carlino: il Bologna non vuole superare i 17-18 milioni di euro, la Fiorentina vorrebbe tirare su qualcosina in più. La formula: si farà in modo che l'attaccante sarà sicuramente rossoblù il prossimo anno, resta da capire se da subito o no.

Tradotto: sarà un trasferimento a titolo definitivo come vuole la viola o un prestito con obbligo come invece preferirebbero i rossoblù? Vedremo, sicuramente non sarà un prestito con diritto. La punta che va, invece, è ovviamente Thijs Dallinga. Che piace al Genoa, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma che è più vicino alla Bundesliga. Al Werder Brema, per la precisione: nelle ultime ore la formazione tedesca ha compiuto un'accelerata importante, l'interesse è concreto. Come quello del Genoa, ovviamente, che secondo il quotidiano ha inviato una proposta ufficiale al Bologna.