Per fare l'Europa al Como servono gli italiani. Motivo per cui, sulle rive del Lago, hanno messo gli occhi su Nicolò Cambiaghi. Tuttavia, sembra che il Bologna possa iniziare a trattare dai 15 milioni in poi.
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Cor Sport – Il Como proverà per Cambiaghi
La squadra allenata da Fabregas guarda in casa Bologna. Per Cambiaghi servono 15 milioni.
Nella prima stagione intera a Casteldebole Cambiaghi ha fatto 4 gol in una quarantina di partite. Nonostante i pochi gol l'esterno rossoblù è sempre stato seguito da Gattuso che lo fece anche esordire in Nazionale e anche il mercato si potrebbe muovere. Sicuramente un esterno sinistro partirà, ad oggi tre sono troppi dato che il prossimo anno ci saranno meno partite. Se il Como vorrà fare davvero sul serio per Cambiaghi il Bologna si siederà al tavolo per capire le condizioni.
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