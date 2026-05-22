Cor Sport – Il Como proverà per Cambiaghi

Nella prima stagione intera a Casteldebole Cambiaghi ha fatto 4 gol in una quarantina di partite. Nonostante i pochi gol l'esterno rossoblù è sempre stato seguito da Gattuso che lo fece anche esordire in Nazionale e anche il mercato si potrebbe muovere. Sicuramente un esterno sinistro partirà, ad oggi tre sono troppi dato che il prossimo anno ci saranno meno partite. Se il Como vorrà fare davvero sul serio per Cambiaghi il Bologna si siederà al tavolo per capire le condizioni.