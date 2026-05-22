Antonio Conte via, Maurizio Sarri indeciso e forse diretto a Bergamo, così Aurelio De Laurentiis va a caccia di un nuovo allenatore. Vincenzo Italiano è nella lista del patron partenopeo e secondo il collega Nicolò Schira sarebbero partiti i colloqui.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna, senti Schira: “Il Napoli ha avviato i colloqui per Italiano”
mercato
Bologna, senti Schira: “Il Napoli ha avviato i colloqui per Italiano”
L'indiscrezione di Nicolò Schira su Vincenzo Italiano-Napoli
Italiano, va ricordato, ha contratto con il Bologna fino al 2027 e toccherebbe eventualmente al club felsineo liberarlo, ma da Napoli si parla di primi contatti per una proposta biennale fino al 2028 con opzione fino al 2029. Queste le parole di Schira su X: 'In corso colloqui per Vincenzo Italiano al Napoli come nuovo allenatore. Il Napoli è pronto a offrire un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 per convincere l'allenatore del Bologna'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA