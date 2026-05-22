C'è sempre Peer Koopmeiners nel mirino del Bologna. Il mirino rossoblù è orientato soprattutto a centrocampo perché ci sono più certezze di uscita che in altri reparti.
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Gazzetta – Rivoluzione in mezzo: due uscite e il rebus Ferguson
Il Bologna guarda la situazione a centrocampo: in pole Peer Koopmeiners. Questa l'analisi di Gazzetta
Al 90% Remo Freuler saluterà i rossoblù così come Sohm. Al contrario, Pobega e Moro van verso la permanenza. Dalla Fiorentina, invece, arriveranno 14 milioni per Fabbian. Tuttavia, la situazione più complicata è legata a Lewis Ferguson: lo scozzese ha da poco rinnovato ma sogna di giocare la Premier. In questo momento c'è la sensazione che lo scozzese voglia rimanere a Bologna, bisognerà, però, aspettare il Mondiale per dare un verdetto definitivo. Un altro rebus riguarda Odgaard: la sua permanenza potrebbe essere legata dalle scelte dell'allenatore. In un modulo senza trequartista il danese potrebbe faticare.
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