Claudio Fenucci ha annunciato che l'incontro tra la dirigenza e Vincenzo Italiano avverrà settimana prossima. La società ha intenzione di andare avanti con Italiano e spera che anche il tecnico abbia lo stesso pensiero. Tuttavia, bisognerà valutare alcuni fattori per far sì che la permanenza dell'allenatore si concretizzi.
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Cor Bo – Fenucci: “Spero che Italiano voglia restare”
"Come noi abbiamo stima nei confronti di Italiano, spero che anche lui la abbia nei nostri e che voglia condividere con noi il progetto che ripartirà. Non esiste un club nel mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori, il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo mantenere l'ambizione di far bene, ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle coppe europee. Vogliamo provare a giocarcela con le big." Queste le parole dell'AD Fenucci in vista dell'anno prossimo. A proposito di Italiano, invece, ci saranno delle novità nello staff tecnico: Marco Turati, suo collaboratore allo Spezia e alla Fiorentina aspetta una chiamata per tornare a lavorare con Italiano. Intanto domani alle 18 con l'Inter si chiuderà il campionato e il Bologna giocherà con la futura maglia 2026/2027.
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