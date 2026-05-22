Cor Bo – Fenucci: “Spero che Italiano voglia restare”

Claudio Fenucci ha annunciato che l'incontro tra la dirigenza e Vincenzo Italiano avverrà settimana prossima. La società ha intenzione di andare avanti con Italiano e spera che anche il tecnico abbia lo stesso pensiero. Tuttavia, bisognerà valutare alcuni fattori per far sì che la permanenza dell'allenatore si concretizzi.

"Come noi abbiamo stima nei confronti di Italiano, spero che anche lui la abbia nei nostri e che voglia condividere con noi il progetto che ripartirà. Non esiste un club nel mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori, il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo mantenere l'ambizione di far bene, ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle coppe europee. Vogliamo provare a giocarcela con le big." Queste le parole dell'AD Fenucci in vista dell'anno prossimo. A proposito di Italiano, invece, ci saranno delle novità nello staff tecnico: Marco Turati, suo collaboratore allo Spezia e alla Fiorentina aspetta una chiamata per tornare a lavorare con Italiano. Intanto domani alle 18 con l'Inter si chiuderà il campionato e il Bologna giocherà con la futura maglia 2026/2027.