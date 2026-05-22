Cor Sport – Parte il valzer di panchine: le sirene di Italiano

Il Bologna resta convinto della permanenza dell'allenatore, ma non è detto perché ora qualche offerta potrebbe arrivare: Milan e Napoli potrebbero contattare l'allenatore. Il fulcro sembra essere Max Allegri: il suo futuro condizionerà anche De Laurentiis, che perderà Antonio Conte. Con Allegri via da Milano si aprirebbe per lui la soluzione Napoli, ma se Italiano finisse nel mirino di De Laurentiis chiederebbe di essere liberato, sostiene Claudio Beneforti. Dall'altra parte il Bologna è convinto di poter andare avanti, forte del contratto, ma un sospiro di sollievo lo potrà tirare solo una volta che si sarà chiuso il domino. E occhio anche alle ambizioni di Italiano, che si scontrano con l'idea di chiudere il mercato in attivo di 30 milioni di euro.