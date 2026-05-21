Mercato – Joao Mario-Holm, si tratta: ipotesi scambio prestiti

Bologna e Juve stanno lavorando per provare a confermare Emil Holm in bianconero e Joao Mario in rossoblù. Ovviamente a titolo gratuito dato che i bianconeri non sborseranno i 16 milioni di euro per il riscatto, a maggior ragione se non dovessero rientrare in Champions League.

Lo svedese, che si è lasciato in maniera molto fredda con il Bologna, piace a Luciano Spalletti nonostante qualche acciacco fisico di troppo: il tecnico lo vede come un terzino adatto al suo gioco, di gamba e fisico, così i colloqui sono in atto. Certo, in casa Juve c'è da dirimere la questione futuro, con Comolli a rischio, mentre Spalletti dovrebbe restare in sella, ma nel frattempo il Bologna lavora per capire i margini di manovra su Joao Mario. Si può lavorare a uno scambio di prestiti, mentre l'altro ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del portoghese attorno ai due milioni di euro, cioè vicinissimo al tetto massimo fissato dai rossoblù. Se invece Holm dovesse rientrare a Bologna, si aprirebbe un secondo fronte di cessione verso la Premier, che già l'estate scorsa lo aveva messo nel mirino.