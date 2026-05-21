Mercato – Bowie piace in attacco, ma dipende da Castro. Difesa: Casale in uscita

Sarà una estate di riflessione, e forse di azione, in attacco. Il Bologna da un lato vuole ripartire da Santi Castro, mentre dall'altro dovrebbe cedere Thijs Dallinga dopo due anni deludenti. L'olandese ha ancora mercato in Francia e molto dipenderà dalle offerte: attorno ai 10 milioni potrebbe partire. Intanto, sui taccuini della dirigenza rossoblù continua a esserci Kieron Bowie, visto in questo girone di ritorno a Verona con 4 gol in 13 partite. Gli scaligeri lo hanno prelevato dal campionato scozzese, esattamente dall'Hibernian, dove Bowie aveva segnato 15 gol in 52 partite. I costi, vista la retrocessione dell'Hellas, sarebbero accessibili. Gli altri nomi, ovvero Carlos Espi del Levante e Manuel Lopez del Palmeiras, costano oltre 20 milioni di euro e possono diventare una eventuale alternativa a Castro nel caso in cui si procedesse a effettuare una plusvalenza.