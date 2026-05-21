Sono stati designati gli arbitri per la 38a giornata di Serie A. Bologna-Inter, in programma sabato, sarà affidata alla direzione di Bonacina di Bergamo assistito da Laghezza e Zezza, con quarto uomo Marcenaro e addetti VAR Pezzuto e Baroni.
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Arbitro di Bologna-Inter
La designazione arbitrale per sabato
Sono due i precedenti col Bologna con due vittorie rossoblù: il 15 marzo 2026 col Sassuolo 0-1 e il 2 novembre 2025 1-3 col Parma. Un precedente con l'Inter in Serie A: Inter-Parma 2-0 il 3 maggio che ha decretato l'aritmetico successo dei nerazzurri in campionato.
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