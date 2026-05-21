Il Bologna Primavera batte la Roma 2-1 e vola in semifinale scudetto. Morrone: “Emozione stupenda”

Nel primo tempo il Bologna era andato sotto di un gol in maniera un po'inaspettata, ma poi nella ripresa i giovani rossoblù sono entrati in campo con tanta fame e voglia di vincere andando così a ribaltare il risultato. Domenica alle 18.30 il Bologna di Stefano Morrone giocherà così al Viola Park contro la Fiorentina per provare a guadagnarsi una storica finale scudetto. Queste le parole del tecnico rossoblù al termine della partita: "Si tratta di un'emozione indescrivibile perchè è figlia di tanti sacrifici fatti durante l'anno e di un gruppo meraviglioso che ci crede sempre. Anche oggi siamo entrati in campo con questo spirito e abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più per andare a giocarci una semifinale. A questo punto siamo una mina vagante, ma intanto siamo nelle prime quattro d'Italia e domenica contro la Fiorentina daremo il massimo per provare ad andare in finale".