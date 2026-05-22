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Carlino – Senza Europa nessuno è incedibile, indizi dalla nuova maglia

Carlino – Senza Europa nessuno è incedibile, indizi dalla nuova maglia - immagine 1
Fenucci apre il mercato rossoblù, nessuno è intoccabile. Il commento del Carlino.
Redazione TuttoBolognaWeb

L'ad Claudio Fenucci apre il mercato. Lo fa dichiarando che senza coppe il Bologna sarà pronto ad ascoltare le offerte per qualunque elemento della rosa.

"Non esiste club al mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori. Quello che vorremmo provare a fare è trattenere i giovani che possono crescere con noi, ma il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo continuare a fare bene a giocarcela con le grandi, ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle Coppe Europee. Così si è espresso Fenucci. Tuttavia, per Castro non sono arrivate offerte concrete e l'argentino non sembrerebbe voler lasciare Bologna. Con grande onestà, però, Fenucci ha lasciato intendere che alla giusta offerta i rossoblù si siederanno al tavolo. Non ci saranno incedibili. Un segno potrebbe essere il lancio della nuova maglia: nei set fotografici assenti Castro Rowe, i tifosi iniziano già a pensare a degli indizi di mercato.

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