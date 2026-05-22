Carlino – Senza Europa nessuno è incedibile, indizi dalla nuova maglia

"Non esiste club al mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori. Quello che vorremmo provare a fare è trattenere i giovani che possono crescere con noi, ma il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo continuare a fare bene a giocarcela con le grandi, ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle Coppe Europee. Così si è espresso Fenucci. Tuttavia, per Castro non sono arrivate offerte concrete e l'argentino non sembrerebbe voler lasciare Bologna. Con grande onestà, però, Fenucci ha lasciato intendere che alla giusta offerta i rossoblù si siederanno al tavolo. Non ci saranno incedibili. Un segno potrebbe essere il lancio della nuova maglia: nei set fotografici assenti Castro e Rowe, i tifosi iniziano già a pensare a degli indizi di mercato.