Carlino – C’eravamo tanto “lucumati”: domani l’ultima di Lucumi al Dall’Ara

Orsolini e Bernardeschi van verso la titolarità domani pomeriggio. Il Bologna vuole iniziare a mettere le basi per la prossima stagione, i due italiani rappresentano due punti fermi da cui ripartire. Altro discorso, invece, per John Lucumi : il colombiano punta a esserci in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita in rossoblù. La stagione di Jhon è stata eccezionale, forse la sua migliore a Bologna dato il pochissimo numero di errori.

Al suo fianco pronto uno tra Heggem e Helland con Miranda a sinistra e Zortea favorito sulla destra. A centrocampo probabile passerella anche per Freuler che verrà affiancato da Pobega, poi Ferguson o Bernardeschi a seconda del modulo. Dalla scelta del modulo dipenderà anche un eventuale impiego di Rowe. Davanti, invece, il ballottaggio tra Castro e Dallinga è aperto. Vitik, Cambiaghi e Casale, invece, van verso il forfait. Il tutto avverrà al cospetto di un Dall'Ara quasi sold-out.