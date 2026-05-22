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Carlino – C’eravamo tanto “lucumati”: domani l’ultima di Lucumi al Dall’Ara

Carlino – C’eravamo tanto “lucumati”: domani l’ultima di Lucumi al Dall’Ara - immagine 1
Le probabili scelte di Italiano per l'ultima di campionato. Il commento del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Orsolini Bernardeschi van verso la titolarità domani pomeriggio. Il Bologna vuole iniziare a mettere le basi per la prossima stagione, i due italiani rappresentano due punti fermi da cui ripartire. Altro discorso, invece, per John Lucumi: il colombiano punta a esserci in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita in rossoblù. La stagione di Jhon è stata eccezionale, forse la sua migliore a Bologna dato il pochissimo numero di errori.

Al suo fianco pronto uno tra Heggem Helland con Miranda a sinistra e Zortea favorito sulla destra. A centrocampo probabile passerella anche per Freuler che verrà affiancato da Pobega, poi Ferguson Bernardeschi a seconda del modulo. Dalla scelta del modulo dipenderà anche un eventuale impiego di Rowe. Davanti, invece, il ballottaggio tra Castro Dallinga è aperto. Vitik, Cambiaghi Casale, invece, van verso il forfait. Il tutto avverrà al cospetto di un Dall'Ara quasi sold-out.

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