'Il Bologna così com’è a oggi gli piacerebbe da matti, Domenico Tedesco è convinto che soprattutto davanti questa squadra abbia grandi potenzialità tecniche e margini di crescita notevoli, e proprio per questo motivo vorrebbe che il mercato fosse già finito' scrive oggi Claudio Beneforti.
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Cor Sport – Il Bologna ha deciso: Castro sacrificabile
Il punto del Corriere dello Sport Stadio
Il neo tecnico, secondo il collega, teme che uno dei pezzi pregiati venga ceduto, così il quotidiano considera Santiago Castro a rischio. Tedesco mai vorrebbe perderlo, così come Rowe, Orsolini e Bernardeschi, ma si sa che il mercato è fatto dalle offerte e una quarantina di milioni farebbero vacillare il Bologna sull'argentino. Insomma, cessioni per poi fare mercato in entrata. Stadio, inoltre, sostiene che non basterebbe nemmeno cedere Cambiaghi e Odgaard per salvare un big, a meno che Saputo non riveda le sue strategie. Le cessioni di Lucumi, Fabbian e Dominguez servono per il bilancio e con i soli Cambiaghi e Odgaard non c'è molto margine per fare mercato.
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