Cor Sport – Il Bologna ha deciso: Castro sacrificabile

'Il Bologna così com’è a oggi gli piacerebbe da matti, Domenico Tedesco è convinto che soprattutto davanti questa squadra abbia grandi potenzialità tecniche e margini di crescita notevoli, e proprio per questo motivo vorrebbe che il mercato fosse già finito' scrive oggi Claudio Beneforti.

Il neo tecnico, secondo il collega, teme che uno dei pezzi pregiati venga ceduto, così il quotidiano considera Santiago Castro a rischio. Tedesco mai vorrebbe perderlo, così come Rowe, Orsolini e Bernardeschi, ma si sa che il mercato è fatto dalle offerte e una quarantina di milioni farebbero vacillare il Bologna sull'argentino. Insomma, cessioni per poi fare mercato in entrata. Stadio, inoltre, sostiene che non basterebbe nemmeno cedere Cambiaghi e Odgaard per salvare un big, a meno che Saputo non riveda le sue strategie. Le cessioni di Lucumi, Fabbian e Dominguez servono per il bilancio e con i soli Cambiaghi e Odgaard non c'è molto margine per fare mercato.