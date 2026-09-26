A inizio settimana l'incontro decisivo per candidare Bologna agli Europei 2032 e ricevere finanziamenti pubblici nell'ordine dei 25-30 milioni di euro. Sono i passi decisivi per il nuovo stadio in Fiera.

Saputo e Bologna Fiere sono pronti a incontrarsi nei prossimi giorni per stabilire il piano economico-finanziario dell'opera e mandare tutta la documentazione necessaria alla Figc: scadenza il 30 settembre. Serve, però, trovare la quadra economica di uno stadio polifunzionale da 300 milioni di euro complessivi. L'impegno in prima persona di Saputo, circa 50 milioni, assieme a quello di Bologna Fiere, è sinonimo di garanzia, ma servono altri investitori per chiudere l'operazione. Non è comunque facile, perché le stime di un ritorno dall'investimento sono scese al 4% e questo potrebbe complicare la ricerca di partner.