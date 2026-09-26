Il Bologna e Andrea Tarozzi si separano. La decisione è stata presa ieri. Il club ha tentato di convincerlo a rimanere a Casteldebole con un altro ruolo, dopo che Palladino aveva deciso di non inserirlo nel suo staff, ma l'ex vice di Tedesco ha declinato.

E' durata poco, dunque, l'avventura a Bologna di Tarozzino, che era tornato dopo trent'anni per la prima volta nella veste di allenatore. L'esonero di Tedesco ha portato inevitabilmente a una separazione, anche se Tarozzi era in possesso di un contratto biennale con il Bologna, ma il ruolo offertogli, evidentemente, era troppo marginale per poter accettare dopo quindici anni da vice. Si chiude così dopo pochi mesi il ritorno del figlio di Bologna.