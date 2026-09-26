'Bologna, Skorupski si gioca il posto' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport Stadio in prima pagina. Lungo confronto con Lukasz: ora servono risposte, si legge.

'Un lungo faccia a faccia, molto costruttivo, nel corso del quale Raffaele Palladino ha ribadito a Lukasz Skorupski la sua infinita stima nei suoi confronti' scrive oggi Claudio Beneforti. Il portiere viene da un inizio difficile, l'errore a Bergamo, la riunione tecnica intrigo a Napoli (sarebbe arrivato in ritardo o l'avrebbe proprio saltata), fino all'erroraccio col Toro. Ecco perché l'allenatore ha voluto parlare di persona con Skorupski, anche se nessuno saprà mai cosa si sono detti. Ora Lukasz le risposte dovrà darle direttamente sul campo, per riconquistarsi anche la fiducia dell'ambiente. Saranno dunque due settimane di studio per il neo tecnico Palladino, che assieme ai preparatori dei portieri dovrà scegliere chi schierare a Lecce. Il favorito sembra Pessina, ma con una lunga sosta le quotazioni di Lukasz sono in rialzo. Tutto dipenderà da come si allenerà Skorupski con Pessina impegnato in nazionale.