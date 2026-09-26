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Troppo pessimismo

Così Giovanni Sartori in una lunga intervista al Gazzetta dello Sport: “Il pessimismo mi pare troppo. Si è creata un’aria non positiva da quest’estate dopo il mercato. E’ nostro dovere trasformarla in positività, così come è dovere di chi c’è trovare una quadra a una squara che ha bisogno di tempo per sopperire ai titolari partiti. Bologna meno forte di un anno fa? I conti si fanno alla fine. Nel 2022 eravamo partiti male e poi siamo arrivati a un punto dalla Conference”.

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