Può tornare di moda la cooperativa del gol. Lo scrive il Resto del Carlino. D'altronde, Raffaele Palladino in carriera, fino a qui, ha sempre mandato in rete tanti giocatori.

Sia a Monza, che successivamente a Firenze e Bergamo, è riuscito a costruire una vera e propria cooperativa. Un esempio, a Monz nel primo anno i top scorer furono tre con 6 gol (Ciurria, Caprari e Carlos Augusto) e in generale altri quattro giocatori segnarono 4 e gol ciascuno. L'anno dopo, sempre in Brianza, Colpani capocannoniere con 8 reti, poi Pessina con 6, Moto, Colombo, Djuric e Maldini con 4. A Firenze, invece, bomber Kean con 25 gol, seguito da Mandragora con 9, Gudmundsson e Gosens con 8, poi Beltran 6 e Sottil 5. Infine, Bergamo. Tre in doppia cifra (Scamacca, Krstovic e Pasalic) poi Samardzic 6 e De Ketelaere 5.