Ieri il Bologna ha salutato Vincenzo Italiano, un allenatore che resterà per sempre nei cuori dei rossoblù. Ieri è stato anche il giorno del ringraziamento: le polemiche di aprile sono alle spalle, i tifosi riconoscono a Italiano tutto ciò che ha fatto per il Bologna. Pure il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha mandato un messaggio al mister: "Buona fortuna mister e grazie di tutto." queste le parole del primo cittadino di Bologna. Tuttavia, nessun giocatore ha ancora reagito via social. Di Italiano resterà il ricordo della Coppa Italia e delle grandi trasferte europee di questo biennio magico sotto la sua guida.
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Cor Sport – I tifosi rossoblù con Italiano: “Uno di noi”
Il ringraziamento della città di Bologna a Vincenzo Italiano.
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