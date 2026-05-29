Cor Sport – I tifosi rossoblù con Italiano: “Uno di noi”

Ieri il Bologna ha salutato Vincenzo Italiano, un allenatore che resterà per sempre nei cuori dei rossoblù. Ieri è stato anche il giorno del ringraziamento: le polemiche di aprile sono alle spalle, i tifosi riconoscono a Italiano tutto ciò che ha fatto per il Bologna. Pure il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha mandato un messaggio al mister: "Buona fortuna mister e grazie di tutto." queste le parole del primo cittadino di Bologna. Tuttavia, nessun giocatore ha ancora reagito via social. Di Italiano resterà il ricordo della Coppa Italia e delle grandi trasferte europee di questo biennio magico sotto la sua guida.