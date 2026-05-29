Repubblica – Bologna, Italiano saluta. Di Francesco in pole poi Cuesta e Tedesco

A Bologna sta per aprirsi un nuovo capitolo. Il candidato principale per la panchina rossoblù sembrerebbe Eusebio Di Francesco che sarebbe felice di abbracciare il progetto. Tuttavia, arrivano sempre più voci legate ai nomi di Cuesta e Tedesco. La garanzia, però, è solo una: il Bologna vuole avere il nuovo allenatore entro pochi giorni. Il club rossoblù ha cercato fino all'ultimo di trattenere Italiano che però ha preferito scegliere la via della separazione, in questo momento rimane svincolato poiché il Napoli ha deciso di puntare forte su Allegri. Di Francesco gode della stima della dirigenza rossoblù e ha voglia di rimettersi in gioco ad alto livello, in più ha un sistema di gioco che non porterebbe variazioni rispetto a quanto imposto precedentemente da Italiano. Ora la decisione spetta al club che spera di trovare la soluzione migliore nel minor tempo possibile.