Cor Sport – I sostituti di Orsolini e Dominguez costerebbero di più: Sartori tiene duro

L'offerta della Lazio, molto bassa, è irricevibile per il Bologna e anche per un semplice motivo: Orsolini, undici gol in stagione, non può valere meno di un esterno basso come Josh Doig del Verona per cui erano stati chiesti 9 milioni di euro a gennaio da Setti e Sogliano. Il Bologna dunque tiene duro e non mollerà i due giocatori a cifre sotto prezzo nonostante la scadenza 2024. Stadio sottolinea inoltre un altro particolare rilevante: cedendo entrambi il Bologna dovrebbe poi trovare due titolari sul mercato e il rischio è che possano costare di più di quanto incassato dalle due cessioni. Ma il mercato continua a essere tiepido. Come detto Lotito ha offerto 7 milioni, no secco del Bologna, e attualmente si registrano movimenti in più su Orsolini rispetto a Dominguez. Non stanno arrivando a Casteldebole interessamenti particolari nei confronti del centrocampista argentino, un aspetto che non dispiace a Motta che lo ritiene fondamentale. E' chiaro che in ogni caso Sartori e Di Vaio continuano a guardarsi attorno in caso di necessità.