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Freuler

Se Remo Freuler dopo il Mondiale dovesse decidere di lasciare Bologna, bisognerà acquistare qualcun altro con le sue caratteristiche. E' questo quella che ha chiesto Domenico Tedesco alla società. Il primo nome che uscì fu quello di Mangala del Lione, ma l'intervento al ginocchio che il giocatore belga ha subito recentemente non ha convinto del tutto il Bologna. Tedesco non ha (per ora) indicato nessun giocatore di suo gradimento in quel ruolo così delicato, ma in questi giorni sta invece studiando attentamente i profili indicati da Sartori e Di Vaio

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