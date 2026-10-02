Emil Holm resterà fuori dai quattro ai sei mesi, con il rientro previsto tra febbraio e marzo 2027. Questo il commento del Corriere dello Sport. Il difensore del Bologna è stato operato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen per la sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L’intervento è riuscito e, dopo alcuni giorni di riposo domiciliare, nelle prossime settimane inizierà la riabilitazione. Lo svedese ha affidato ai social un messaggio di fiducia: “Il vento tornerà a soffiare dalla parte giusta”.

Si chiude così un 2026 segnato dagli infortuni, tra i problemi fisici durante il prestito alla Juventus, il mancato riscatto e gli stop successivi con la nazionale svedese. Holm, legato al Bologna fino a giugno 2028, avrà ancora tempo per rilanciarsi in rossoblù: al ritorno sarà fondamentale ritrovare quella continuità fisica che gli è mancata nell’ultimo anno.