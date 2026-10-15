Anche il Corriere dello Sport si concentra oggi sulle scelte difensive in vista di Bologna-Inter. Il rientro di Theate potrebbe cambiare qualcosa? Dipende.

Raffaele Palladino sta cercando di trovare una quadra in difesa, a Lecce ha rispolverato Casale e utilizzato subito Darmian come braccetto di destra, spostando Heggem a sinistra. Con l'Inter verrà riproposto lo stesso assetto? Dipende dalle condizioni di Theate, se avrà i novanta minuti nelle gambe, ma in ogni caso per Stadio 'l'unica certezza dall'inizio è Heggem', considerato 'intoccabile'. Al suo fianco si apre il casting. Casale potrebbe avere un'altra occasione e in corsa può rientrare Helland se Theate non dovesse dare garanzie di minutaggio. A centrocampo, si parte da Ferguson più Pobega, mentre in attacco sono obbligate le scelte Bernardeschi-Cambiaghi con l'infortunio di Orsolini.