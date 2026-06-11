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Cor Sport – Fiorentina su Cambiaghi

Cor Sport – Fiorentina su Cambiaghi - immagine 1
Cambiaghi nel mirino della Fiorentina
Redazione TuttoBolognaWeb

Se da un lato è impossibile sapere con certezza se il Bologna riuscirà a tenere tutti i big, su Castro e Rowe dipenderà dalle offerte, uno dei giocatori considerati 'a rischio' cessione è Niccolò Cambiaghi.

L'esterno ex Empoli e Atalanta potrebbe essere sacrificabile a fronte di offerte importanti ed è uno dei calciatori con più mercato. Dopo il Como, che è a caccia di giocatori di formazione italiana per le liste Uefa, si è inserito il Besiktas, su indicazione del neo tecnico Vincenzo Italiano, ma attenzione anche alla Fiorentina, che secondo il Corriere dello Sport lo avrebbe messo in lista per rinforzare gli esterni di attacco. Intanto, Domenico Tedesco è al lavoro h24 per stilare il Bologna del futuro, con una analisi approfondita della rosa, e ha fatto sapere a Di Vaio e Sartori le caratteristiche da reperire sul mercato.

 

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