Lewis Ferguson resta un punto fermo del Bologna, capace di conquistare la fiducia di cinque allenatori grazie a qualità tecniche, duttilità e personalità. Dopo la rottura del crociato nell’aprile 2024, il capitano sta tornando progressivamente ai suoi livelli migliori, confermandosi titolare anche nella Scozia. In rossoblù ha ricoperto diversi ruoli: da mediano con Mihajlovic a incursore con Thiago Motta, passando per le posizioni occupate con Italiano e Tedesco, fino al ritorno in mediana con Palladino.

I numeri confermano la sua centralità: con 690 minuti è il rossoblù più impiegato in questa stagione e guida i centrocampisti della squadra per passaggi tentati (477) e completati (443), intercetti (3,65) e possessi vinti (6,26). Già nella scorsa annata si era distinto per precisione nei passaggi, pari all’89,85%, e contributo nei duelli e nel recupero del pallone, dimostrandosi fondamentale sia nella costruzione sia nella fase difensiva.