Ci sono alcune vecchie conoscenze del mondo rossoblù che nel ritiro di Valles si faranno rivedere. Stiamo parlanso di El Azzouzi e Raimondo. Ma non solo: anche Holm e qualche ragazzo promettente della Primavera. Domenico Tedesco li vuole visionare tutti per poi decidere il da farsi. Raimondo reduce da un'ottima stagione col Frosinone in Serie B sarà particolarmente attenzionato, vista la penuria di attaccanti italiani in Serie A. Cosi come El Azzouzi, uno degli eroi del 2024, che da due anni convive con una serie di infortuni che hanno impedito la sua crescita. E poi Holm, che dopo il periodo alla Juventus bisognerà capire cosa fare di lui