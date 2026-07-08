'Riccardo Orsolini ha varcato per primo i cancelli del Galli, dando il via alla sua nona stagione completa in rossoblù' scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ovviamente tra i tifosi c'era grande curiosità per il rinnovo, ma i saluti sono stati veloci e non c'è stato modo di chiederlo a Orsolini, che ha anticipato di poco la vecchia guardia con gli arrivi in rapida successione di De Silvestri e Castro, mentre sono arrivati assieme Jonathan Rowe e Thijs Dallinga, poi Vitik che è stato il più disponibile verso i tifosi. La grande star è stato Federico Bernardeschi, sempre con la battuta pronta 'vado che sennò prendo la multa...'. La cena è durata ieri sera circa un'ora, ma da oggi si inizia a sudare con i test atletici al Niccolò Galli. E Domenico Tedesco? Ieri è arrivato con largo anticipo.