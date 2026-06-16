Cor Sport – Diversi club di A su Benja Dominguez

L'argentino potrebbe ancora essere uomo plusvalenza nonostante abbia perso minutaggio in una stagione con sole sei presenze da titolare in Serie A. Senza le coppe, un reparto con cinque esterni di attacco sarebbe decisamente troppo ricco per il numero di partite a disposizione e lo stesso Domenico Tedesco ha affermato di preferire rose più snelle. La cessione di Benja appare dunque probabile e su di lui si sono mosse in Serie A Fiorentina e Cagliari, mentre qualche altro approccio ci sarebbe stato dalla Liga spagnola. Il suo contratto con il Bologna scade nel 2029 e a fronte di una buona proposta verrà lasciato partire. Il suo sacrificio, inoltre, può servire per provare a trattenere i big.