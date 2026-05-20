Cor Sport – Dialogo Bologna-Juve per Joao Mario

'Dialogo Juve-Bologna' scrive il quotidiano, ma tutto dipende dal futuro di Vincenzo Italiano che ha sempre apprezzato il portoghese. La trattativa tra i club è avviata da tempo e si pensa di lasciare Holm a Torino per trattenere Joao Mario la prossima stagione, che farà coppia con Nadir Zortea a destra con Lollo De Silvestri da chioccia. 'Joao Mario che resta al Bologna ed Emil Holm che resta alla Juventus è un’operazione avviata almeno da un paio di settimane, e come potete immaginare si tratterebbe di un rinnovo di prestiti' scrive Claudio Beneforti. A sinistra, invece, rimarrà Juan Miranda mentre Charalampos Lykogiannis, in scadenza di contratto, verrà fatto uscire per fare spazio a un nuovo terzino sinistro giovane.