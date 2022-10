Cor Sport – Così non basta

Massimo impegno per le prossime gare contro Monza, Torino, Inter e Sassuolo, Thiago batte il ferro finché è caldo. Due vittorie non bastano per sancire la guarigione definitiva del Bologna, serve continuare. 'Ieri Thiago Motta ha parlato alla squadra in modo fermo, sottolineando come contro il Lecce domenica passata abbia costruito una buona prestazione, certo, ma al tempo stesso come questi tre punti debbano essere l’inizio di una rincorsa che è appena cominciata e che per niente al mondo ora può e deve fermarsi' scrive Beneforti. Dopo il Lecce arrivano asperità più ardue e Motta vuole alzare ancora intensità e ritmo. Test molto delicato a Monza, che dirà tanto sullo stato del Bologna, prosegue il quotidiano, perché anche Palladino è della scuola di Gas e i ritmi saranno alti. Testa bassa e pedalare dunque, cercando di limitare ulteriormente gli errori tecnici che ancora si vedono.