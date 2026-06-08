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Cor Sport – Cambiaghi nel mirino: Como e Besiktas su di lui

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Niccolò Cambiaghi ha fatto vedere di sapersi muovere bene sulla fascia. Italiano, dopo i due anni con lui in rossoblù, non intende mollarlo ma il Como e Tedesco potrebbero dargli filo da torcere
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano, neo tecnico del Besiktas, punta con decisione su Nicolò Cambiaghi per rinforzare la sua nuova squadra in Turchia.

L’esterno d’attacco, reduce da due stagioni al Bologna proprio sotto la guida dell’allenatore, è considerato un profilo ideale per affrontare l’Europa League e il campionato turco, grazie alla sua velocità e capacità di creare superiorità numerica. Sulle tracce del giocatore classe 2000 c’è però da tempo anche il Como, che ora più che mai cerca rinforzi di livello per la prossima stagione. Si profila dunque un’asta di mercato che potrebbe far lievitare la valutazione del numero 28 rossoblù. Nonostante un bottino realizzativo non elevatissimo, Italiano apprezza molto lo spirito di sacrificio e l’applicazione tattica di Cambiaghi, elementi che lo rendono un elemento prezioso sia come titolare che a gara in corso. Il futuro del calciatore dipenderà ora dal confronto tra la dirigenza del Bologna e Tedesco, che in questi giorni sarà chiamato a dare il suo parere.

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