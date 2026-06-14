Cor Sport – Bologna netx gen: svolta giovane

'Bologna Next Gen' è il titolo scelto in prima pagina da Stadio che poi passa in rassega gli obiettivi di mercato dell'estate: da Liberali a De Vlieger, largo ai talenti dell'Under 21. In cima alla lista ci sono la mezzala del Catanzaro e il mediano del Gent, ma attenzione anche a Comotto e Romano, di proprietà di Milan e Roma. Il Bologna cerca di restare competitivo abbassando i costi e soprattutto a centrocampo si cerca un 'gioiellino'. 'Un conto sono le idee e un conto saranno i fatti, perché per il momento il capoazienda Claudio Fenucci ha solo informato Bologna che il Bologna dovrà stare particolarmente attento ai numeri' sottolinea Claudio Beneforti. Ecco perché serve un Bologna giovane e futuribile.