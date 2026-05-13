Il futuro di Italiano al Bologna appare incerto, nonostante un contratto valido fino al 2027.
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Cor Sport – Bologna-Italiano: come cambierà lo scenario?
Il Corriere dello Sport sul futuro di Italiano. Il Bologna ha già in mente un possibile sostituto
Sebbene la dirigenza dichiari pubblicamente estrema serenità, dietro le quinte si attende la fine del campionato per un confronto decisivo sulle ambizioni reciproche. Il tecnico potrebbe essere tentato dalla chiamata di una big, scenario che la società rossoblù non sottovaluta affatto, visto anche il precedente con Thiago Motta. Infatti, per non farsi trovare impreparato, il club sta già monitorando possibili sostituti per garantire continuità al progetto tecnico. Tra i nomi più quotati emerge quello di Fabio Grosso, considerato il profilo ideale per ereditare l'identità tattica costruita negli ultimi anni.
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