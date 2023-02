Cor Sport – Barrow o mai più

Il gambiano è l'unico attaccante rimasto disponibile per sabato a Marassi con Zirkzee e Sansone infortunati e Arnautovic squalificato, ma ancora non è certa la sua presenza da titolare dal primo minuto. Dovrà guadagnarsela, come tutti gli altri giocatori, allenandosi al massimo in settimana. Dipenderà da lui, come ama dire Motta. Per Barrow due soli gol in Serie A, il primo contro la Fiorentina in casa, c'era Vigiani in panchina, il secondo a Napoli il 16 ottobre. Una vita fa. A febbraio è stato vicino alla cessione, il Galatasaray ha chiesto un prestito con diritto di riscatto, ma Sartori si è negato e anche Motta lo ha blindato pubblicamente, confidando in un suo riscatto nel girone di ritorno. Ora tocca a lui. Sabato una occasione di riscatto.