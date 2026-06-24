Il Bologna punta forte su Kwesi Sorotu Badori. Appena riscattato dal club rossoblù dopo i quattro mesi in Under 18, ormai l'ex mediano del Berekum Chelsea ha grandi possibilità di salire in ritiro per essere valutato da Domenico Tedesco.

'Baby muro' titola il Cor Sport, Badori va in ritiro e Tedesco lo studia: il 18enne ghanese è il nuovo tesoro del vivaio rossoblù dopo aver sfiorato lo Scudetto con la squadra under 18 e avrà la sua chance in prima squadra. E' chiaro il progetto del club di portare avanti un Bologna giovane e futuribile, così inizia la linea verde già dal ritiro di Valles dove salirà anche Badori, appena riscattato dal Bologna. Classe ‘2008, ghanese, il suo soprannome è «il sergente».