Cor Sport – 45 milioni non bastano a Saputo?

Stadio si chiede oggi quante e quali pedine saranno sacrificate oltre a due che praticamente sono certe. La prima è Giovanni Fabbian, riscattato dalla Fiorentina a 15 milioni di euro dopo la salvezza, l'altra sarà Jhon Lucumi, che ha contratto in scadenza nel 2027. A questa coppia, il collega Claudio Beneforti aggiunge anche Benjamin Dominguez, che potrebbe generare un altro gruzzoletto per fare cassa. Il club si farà bastare questi tre introiti sul mercato in uscita, stimati in 15 per Fabbian, 20-25 per Lucumi e 7-10 per l'argentino? Stadio si chiede se 'questi 45 milioni non sarebbero sufficienti per evitare in questa sessione la cessione di un altro prospetto? Tenendo anche presente come gli ultimi mercati abbiano fatto registrare saldi attivi importanti?'.