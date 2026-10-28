La parola d'ordine è continuità, scrive oggi il Corriere di Bologna. I rossoblù di Raffaele Palladino vanno a caccia di punti a San Siro contro il Milan alle 18.30.

Un altro successo, dopo quello di Cagliari, porterebbe a una svolta significativa, non solo sul piano della fiducia ma anche in classifica, dove i rossoblù oggi hanno 8 punti e sono nella parte destra. Per il tecnico il vero rebus è in attacco. Piccoli è assente ed Enem convive con una infiammazione al tendine d'Achille (ipotesi un paio di settimane di stop per fargliela smaltire), mentre Dovbyk è reduce dalla strigliata in Sardegna 'deve dare di più' ha detto Palladino dopo il successo sul Cagliari. Per l'ucraino, fino a qui, solo 98 minuti giocati e un gol, a settembre contro il Sassuolo, ma il candidato principale per giocare nel ruolo di centravanti resta Jens Odgaard, schierato anche a Cagliari in quella posizione