Si preannuncia una estate rovente, ben oltre le temperature del periodo, per Giovanni Sartori. Da un lato il direttore tecnico è chiamato a costruire una squadra competitiva nel solco del bilancio in attivo, e dall'altro sta per entrare nell'ultimo anno di contratto con la separazione dal fido Loris Margotto.

Notizia di ieri quella della separazione voluta dai vertici del club con il responsabile del settore giovanile, scelto proprio da Sartori per migliorare la produzione di giocatori per la prima squadra. Una uscita sorprendente, proprio nel momento in cui si iniziavano a vedere risultati sul campo e nella formazione dei calciatori (Badori, Pessina, Tomasevic, Lo Monaco). Che questa decisione del club sia un primo segnale di sfiducia? La mossa, sottolinea il quotidiano, rischia di essere uno sgarbo a Sartori. Ora il settore giovanile lo guideranno Piangerelli e Marchetti.