Cor Bo – Italiano contro due tabù: Giampaolo e l’Aston Villa

Si parte dallo Zini di Cremona, dove il Bologna proverà a riprendere la marcia in campionato contro la squadra che ne ha aperto la crisi invernale ai primi di dicembre, ma con Davide Nicola in panchina. Stavolta alla guida ci sarà Giampaolo, da poco arrivato, allenatore contro cui Italiano non ha mai vinto in carriera, con un bilancio di due pareggi e una sconfitta. Tra l'altro, il ko dell'andata per 1-3 è stato il primo in carriera di Italiano contro la Cremonese in sette confronti totali. Poi, Unai Emery. Lo specialista dell'Europa League, quattro vittorie, ha battuto Italiano sia l'anno scorso in Champions sia quest'anno alla prima partita del girone