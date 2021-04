Cor Bo – Il futuro del Bologna tra Sinisa, bilancio e mercato

Il lavoro che spetta al Bologna sarà crescere e salvaguardare i numeri del bilancio

Il Bologna ha l'ambizione di fare lo stesso percorso della Dea, ma per arrivare lì la strada è lunga e molto passerà dal mercato della prossima estate. Da una parte la necessità di far quadrare i conti, l'ultimo bilancio chiuso a -39 milioni, e dall'altra quella di migliorare la squadra senza perdere troppi big nelle cessioni. Tutto passerà dal mercato in uscita e sarebbe importante cederne solo uno e cercare di monetizzare al massimo. A seconda di quante saranno le cessioni si deciderà il futuro di Mihajlovic che sa bene quanto lavoro c'è voluto per rendere uomini-mercato certi elementi e non vuole trovarsi a dover ricominciare da capo.