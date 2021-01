Cor Bo – Il Bologna molla Swiderski

Sfuma la pista Marko Arnautovic, almeno fino a giugno.

A confermarlo è il fratello dell’austriaco, che ha spiegato che “liberarlo a costo zero non è un opzione per i cinesi”, condizione fondamentale invece per il Bologna per avviare una trattativa. Resterebbe aperta la porta per Karol Swiderski, ma dalla giornata di ieri i rossoblù hanno fatto sapere all’entourage del calciatore di non essere interessati a chiudere l’operazione. Per il Bologna, dunque, l’arrivo di una punta sembra allontanarsi giorno dopo giorno.

Cor Bo